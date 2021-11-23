Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия председателя правящей партии Казахстана
14:12 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву полномочия председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай по итогам прошедшего во вторник расширенного заседания политического совета партии.
"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии", - написал Укибай на своей странице в "Твиттере".
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