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Лукашенко "весьма красочно" заявил о невозможности диалога с Тихановской, считает Песков

14:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам решает, с кем вести диалог, но вряд ли его собеседником будет экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания Лукашенко о диалоге с Тихановской.

Белорусский лидер ранее заявил в интервью Би-би-си, что он приступит к диалогу с оппозицией, в частности, с ее лидером Тихановской, когда президент России Владимир Путин с блогером Алексеем Навальным "сядут за стол переговоров". При этом Лукашенко подчеркнул, что Навальный для Путина не оппозиционер, а предатель интересов России.

"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - предположил представитель Кремля.

"В остальном президент Белоруссии сам решает, с кем ему вести диалог и для чего", - подчеркнул Песков.

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