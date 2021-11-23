Университетская система Джорджии не станет менять названия корпусов учебных заведений, данных в честь поддерживавших рабство
15:12 23.11.2021 Источник: Интерфакс
Руководящий совет Университетской системы Джорджии (USG) в США отклонил предложение консультативной группы о переименовании более 70 корпусов учебных заведений, которые носят имена людей, поддерживавших рабство и угнетение, сообщает во вторник издание The Hill.
"Цель истории - учить. История учит нас важным урокам, если мы примем их во внимание, то это сделает Джорджию и ее народ сильнее", - цитирует The Hill слова представителя совета университетской системы.
Университетская система Джорджии (USG) - это государственное учреждение, в которое входят 26 государственных высших учебных заведений этого американского штата.
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