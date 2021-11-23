МЭР: решения для разгона инвестиционного цикла приняты, ужесточение ДКП окажет сдерживающее влияние на экономический рост
14:17 23.11.2021 Источник: НГ-Online
В Минэкономразвития сообщили, что все необходимые решения для разгона инвестиционного цикла и достижения темпов экономического роста, прописанных в базовом прогнозе ведомства на ближайшую трехлетку, приняты, инструменты созданы: «Это, в частности, инвестиции из средств Фонда национального благосостояния, бюджетные инфраструктурные кредиты, соглашение о защите и поощрении капиталовложений, внедрение регионального инвестиционного стандарта. Проведена донастройка механизма особых экономических зон и других преференциальных режимов».
Второй не менее важный фактор – потребительский спрос и рост доходов населения, продолжили в МЭР: «Здесь основное влияние окажут реализуемые меры социальной политики, поддержка семей с детьми, повышение адресного характера помощи гражданам».
«Кроме того, рассчитываем, что на горизонте 2023–2024 годов положительный вклад в рост ВВП будет вносить чистый экспорт», – уточнили в МЭР. При этом в ведомстве признали, что «ужесточение денежно-кредитной политики будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост».
Как писала ранее «НГ», все чаще экспертные прогнозы сулят России возвращение стагнации с ростом ВВП на уровне около 2% в год или даже меньше.
Анастасия Башкатова
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