В Казани задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение - ФСБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение, к преступлению его склонял гражданин Украины. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - подчеркнули в ЦОС. В ФСБ подчеркнули, что, согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграм", некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".

По месту жительства несовершеннолетнего изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.