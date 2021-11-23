В Казани задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение - ФСБ
15:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение, к преступлению его склонял гражданин Украины. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - подчеркнули в ЦОС. В ФСБ подчеркнули, что, согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграм", некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".
По месту жительства несовершеннолетнего изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
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