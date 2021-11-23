ЕГЭ - это пытка для молодежи и его необходимо отменить, считает Бастрыкин
15:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что ЕГЭ является пыткой для школьников и его надо отменить, а также вернуться к советской системе образования.
"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ - это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты", - сказал Бастрыкин на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве.
Глава СК считает, что советская система - средняя школа, техникум, высшее образование - прекрасно работала. По его словам, нужно восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях. Также Бастрыкин раскритиковал учебники по истории и виртуализацию высшего образования, отметив, что так теряется контакт преподавателя с группой студентов.
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