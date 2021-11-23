МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты компании Илона Маска - Роскосмос

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная космическая станция (МКС) сблизится в четверг утром с фрагментом ракеты SpaceX ("Спейс-экс", основатель Илон Маск). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Роскосмосом.

"25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Faclon 9, запущенной в 2019 году", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.