МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты компании Илона Маска - Роскосмос
16:12 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная космическая станция (МКС) сблизится в четверг утром с фрагментом ракеты SpaceX ("Спейс-экс", основатель Илон Маск). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Роскосмосом.
"25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Faclon 9, запущенной в 2019 году", - говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.
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