Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете
16:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию после того, как защитники прав трансгендеров опубликовали в интернете фото с адресом ее дома в Эдинбурге. Об этом сообщила во вторник газета "Таймс".
"Мы в курсе этого инцидента, его расследование полицией продолжается", - цитирует издание краткое заявление правоохранителей.
Сама автор серии романов о приключениях мальчика- волшебника Гарри Поттера написала 22 ноября, что после ее высказываний в прошлом году по теме трансгендеров она получила "столь много смертельных угроз, что могла бы обклеить ими свой дом". "И я не перестала высказываться. Возможно, я просто выскажу здесь эту мысль, лучший способ доказать, что ваше движение не угрожает женщинам - это перестать нас травить, подвергать нападкам и угрожать", - написала Роулинг в "Твиттере".
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона высказал свою поддержку писательнице. "Не считаю, что кто-нибудь должен подврегаться таким преследованиям. Мы верим, что все имеют право на то, чтобы к ним относились достойно и с уважением, и чтобы люди могли делиться своей точкой зрения", - заявил представитель Даунинг-стрит.
Представители движения за права трансгендеров в итоге удалили свой пост, опубликованный в пятницу, сообщив, что сами получили много угроз. Однако они добавили, что считают свои действия верными, говорится в статье.
НОВОСТИ
- 17:00 23.11.2021
- Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность
- 16:58 23.11.2021
- Видеоролик Сбера стал лауреатом престижной международной премии Cannes Corporate Media & TV Awards
- 16:12 23.11.2021
- МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты компании Илона Маска - Роскосмос
- 16:00 23.11.2021
- США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов
- 15:37 23.11.2021
- Сбер проведет первый блокчейн-хакатон
- 15:32 23.11.2021
- ЕГЭ - это пытка для молодежи и его необходимо отменить, считает Бастрыкин
- 15:12 23.11.2021
- Университетская система Джорджии не станет менять названия корпусов учебных заведений, данных в честь поддерживавших рабство
- 15:00 23.11.2021
- В Казани задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение - ФСБ
- 14:32 23.11.2021
- Лукашенко "весьма красочно" заявил о невозможности диалога с Тихановской, считает Песков
- 14:17 23.11.2021
- МЭР: решения для разгона инвестиционного цикла приняты, ужесточение ДКП окажет сдерживающее влияние на экономический рост
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать