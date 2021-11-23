Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская писательница Джоан Роулинг обратилась в полицию после того, как защитники прав трансгендеров опубликовали в интернете фото с адресом ее дома в Эдинбурге. Об этом сообщила во вторник газета "Таймс".

"Мы в курсе этого инцидента, его расследование полицией продолжается", - цитирует издание краткое заявление правоохранителей.

Сама автор серии романов о приключениях мальчика- волшебника Гарри Поттера написала 22 ноября, что после ее высказываний в прошлом году по теме трансгендеров она получила "столь много смертельных угроз, что могла бы обклеить ими свой дом". "И я не перестала высказываться. Возможно, я просто выскажу здесь эту мысль, лучший способ доказать, что ваше движение не угрожает женщинам - это перестать нас травить, подвергать нападкам и угрожать", - написала Роулинг в "Твиттере".

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона высказал свою поддержку писательнице. "Не считаю, что кто-нибудь должен подврегаться таким преследованиям. Мы верим, что все имеют право на то, чтобы к ним относились достойно и с уважением, и чтобы люди могли делиться своей точкой зрения", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Представители движения за права трансгендеров в итоге удалили свой пост, опубликованный в пятницу, сообщив, что сами получили много угроз. Однако они добавили, что считают свои действия верными, говорится в статье.