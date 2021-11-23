В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»
17:10 23.11.2021
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Фото пресс-службы компании "Роснефть"
Компания создала корпоративную систему непрерывного образования «школа – вуз – предприятие» чтобы привлечь талантливую профессионально подготовленную молодежь. В 21 регионе России сегодня действуют 108 «Роснефть-классов», в которых 2371 школьников занимаются по программам с углубленным изучением математики, физики, химии, информатики.
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Фото пресс-службы компании "Роснефть"
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Фото пресс-службы компании "Роснефть"
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