В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»

17:10

Фото пресс-службы компании "Роснефть"



Суперфинал программы для одаренных детей, реализуемой при сотрудничестве «Роснефти» и образовательного фонда «Талант и успех», стартовал на федеральной территории «Сириус». В нем участвуют 108 учеников «Роснефть-классов» из 16 регионов. В заключительный этап конкурса прошли школьники, которые набрали максимальное количество балов по итогам дистанционного конкурса. Всего в нынешнем году участие в программе приняли 1038 учеников «Роснефть–классов». На финальном этапе программы одаренные дети с помощью VR и AR-технологий создадут экспонаты для виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли. Они будут работать в составе проектных команд под руководством педагогов лицея «Сириус» и экспертов предприятий «Роснефти». Отметим, что это уже четвертая партнерская программа «Роснефти» и фонда «Талант и успех». Все участники прошлых лет после окончания школы поступили в высшие учебные заведения, при этом абсолютное большинство – на профильные для «Роснефти» направления обучения.

Компания создала корпоративную систему непрерывного образования «школа – вуз – предприятие» чтобы привлечь талантливую профессионально подготовленную молодежь. В 21 регионе России сегодня действуют 108 «Роснефть-классов», в которых 2371 школьников занимаются по программам с углубленным изучением математики, физики, химии, информатики.

Фото пресс-службы компании "Роснефть"

