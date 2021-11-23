0
0
176
НОВОСТИ

В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»

17:10 23.11.2021

рос1.jpeg
Фото пресс-службы компании "Роснефть"
Суперфинал программы для одаренных детей, реализуемой при сотрудничестве «Роснефти» и образовательного фонда «Талант и успех», стартовал на федеральной территории «Сириус». В нем участвуют 108 учеников «Роснефть-классов» из 16 регионов. В заключительный этап конкурса прошли школьники, которые набрали максимальное количество балов по итогам дистанционного конкурса. Всего в нынешнем году участие в программе приняли 1038 учеников «Роснефть–классов». На финальном этапе программы одаренные дети с помощью VR и AR-технологий создадут экспонаты для виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли. Они будут работать в составе проектных команд под руководством педагогов лицея «Сириус» и экспертов предприятий «Роснефти». Отметим, что это уже четвертая партнерская программа «Роснефти» и фонда «Талант и успех». Все участники прошлых лет после окончания школы поступили в высшие учебные заведения, при этом абсолютное большинство – на профильные для «Роснефти» направления обучения.

Компания создала корпоративную систему непрерывного образования «школа – вуз – предприятие» чтобы привлечь талантливую профессионально подготовленную молодежь. В 21 регионе России сегодня действуют 108 «Роснефть-классов», в которых 2371 школьников занимаются по программам с углубленным изучением математики, физики, химии, информатики.

рос2.jpeg
Фото пресс-службы компании "Роснефть"
рос3.jpeg
Фото пресс-службы компании "Роснефть"

































Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 23.11.2021
Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу, сообщили в ДНР
0
15
18:05 23.11.2021
Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам ключи от новых автомобилей «скорой помощи»
0
84
18:00 23.11.2021
В Буркина-Фасо заблокировали колонну французских войск
0
101
17:32 23.11.2021
База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
0
171
17:12 23.11.2021
Госдума разрешает экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания
0
183
17:00 23.11.2021
Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность
0
200
16:58 23.11.2021
Видеоролик Сбера стал лауреатом престижной международной премии Cannes Corporate Media & TV Awards
0
174
16:32 23.11.2021
Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете
0
210
16:12 23.11.2021
МКС 25 ноября сблизится с фрагментом ракеты компании Илона Маска - Роскосмос
0
232
16:00 23.11.2021
США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов
0
255

Возврат к списку