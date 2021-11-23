Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу, сообщили в ДНР

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Киева в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе отказались обсуждать проект дорожной карты по достижению мира и демонстративно покинули заседание, проходившее в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе Наталья Михайлова.

"Как только нами были предприняты попытки обсудить конкретно текст будущего проекта [дорожной карты], украинские представители демонстративно отключились от конференции", - говорится в заявлении Михайловой, опубликованном в телеграм-канале МИД ДНР.

По ее словам, в ходе заседания украинская делегация выдвигала "безосновательные ультиматумы: либо все участники переговоров будут обсуждать то, что удобно Украине, а именно философские темы: "Что есть Минские соглашения?", либо дискуссия не состоится вовсе". Представители республик Донбасса в целях активизации переговоров предложили участникам заседания вернуться к обсуждению дорожной карты, определить общее и различное в проектах республик и Киева. Однако украинская делегация "без каких-либо аргументов" отвергла эту инициативу, заявив, что "для них проекта дорожной карты от республик не существует", а затем покинула заседание. "В завершение встречи медиатор резюмировала, что желание и воля работать над общим проектом дорожной карты у Киева на данный момент отсутствуют", - добавила Михайлова.