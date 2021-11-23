Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу, сообщили в ДНР
18:40 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Киева в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе отказались обсуждать проект дорожной карты по достижению мира и демонстративно покинули заседание, проходившее в режиме видеоконференции. Об этом во вторник сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе Наталья Михайлова.
"Как только нами были предприняты попытки обсудить конкретно текст будущего проекта [дорожной карты], украинские представители демонстративно отключились от конференции", - говорится в заявлении Михайловой, опубликованном в телеграм-канале МИД ДНР.
По ее словам, в ходе заседания украинская делегация выдвигала "безосновательные ультиматумы: либо все участники переговоров будут обсуждать то, что удобно Украине, а именно философские темы: "Что есть Минские соглашения?", либо дискуссия не состоится вовсе". Представители республик Донбасса в целях активизации переговоров предложили участникам заседания вернуться к обсуждению дорожной карты, определить общее и различное в проектах республик и Киева. Однако украинская делегация "без каких-либо аргументов" отвергла эту инициативу, заявив, что "для них проекта дорожной карты от республик не существует", а затем покинула заседание. "В завершение встречи медиатор резюмировала, что желание и воля работать над общим проектом дорожной карты у Киева на данный момент отсутствуют", - добавила Михайлова.
НОВОСТИ
- 20:00 23.11.2021
- Минфин США ввел санкции против связанных с Nord Stream 2 компании Transadria, судна Marlin
- 19:20 23.11.2021
- Максимальный прирост числа тяжелых случаев ковида отмечен в 9 регионах РФ - Мурашко
- 18:05 23.11.2021
- Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам ключи от новых автомобилей «скорой помощи»
- 18:00 23.11.2021
- В Буркина-Фасо заблокировали колонну французских войск
- 17:32 23.11.2021
- База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
- 17:12 23.11.2021
- Госдума разрешает экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания
- 17:10 23.11.2021
- В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»
- 17:00 23.11.2021
- Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность
- 16:58 23.11.2021
- Видеоролик Сбера стал лауреатом престижной международной премии Cannes Corporate Media & TV Awards
- 16:32 23.11.2021
- Джоан Роулинг обратилась в полицию из-за публикации ее адреса в интернете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать