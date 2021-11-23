Максимальный прирост числа тяжелых случаев ковида отмечен в 9 регионах РФ - Мурашко

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный рост числа случаев тяжелого течения коронавируса отмечен в девяти субъектах РФ, в том числе в Карелии, Ставропольском, Камчатском и Хабаровском краях. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с новым заболеванием.