Максимальный прирост числа тяжелых случаев ковида отмечен в 9 регионах РФ - Мурашко
19:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальный рост числа случаев тяжелого течения коронавируса отмечен в девяти субъектах РФ, в том числе в Карелии, Ставропольском, Камчатском и Хабаровском краях. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с новым заболеванием.
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