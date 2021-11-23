Минфин США ввел санкции против связанных с Nord Stream 2 компании Transadria, судна Marlin

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.

Как отмечается в уведомлении, размещенном на сайте ведомства, рестрикции вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года и подписанного президентом США Джо Байденом в августе этого года указа, позволяющего вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

О том, что в отношении Transadria и Marlin будут введены санкции объявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. В письменном заявлении он сообщил, что в соответствии с требованиями PEESA американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу очередной доклад для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2". По словам госсекретаря, "в докладе названы два судна и связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2".

Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям агентства Блумберг, речь идет о судне Blue Ship. По словам источников агентства, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано "в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством".