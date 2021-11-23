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НОВОСТИ

Цены на нефть перешли к росту

20:40 23.11.2021 Источник: Интерфакс

Цены на нефть уверенно растут в ходе вечерних торгов во вторник после снижения накануне. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 МСК подорожали на $1,84 (на 2,31%) - до $81,54 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени прибавили $1,36 (1,77%) - до $78,11 за баррель.

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