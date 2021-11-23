0
0
0
НОВОСТИ

"Газпром" обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа за 9 месяцев 2021 года

21:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" за первые 9 месяцев 2021 года обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа, говорится в сообщении холдинга.

"По предварительным оценкам, с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 трлн куб. м газа - на 110 млрд куб. м (на 4%) больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Свыше половины прироста мировой добычи - 56 млрд куб. м (51%) - обеспечил "Газпром", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 23.11.2021
Цены на нефть перешли к росту
0
135
20:00 23.11.2021
Минфин США ввел санкции против связанных с Nord Stream 2 компании Transadria, судна Marlin
0
173
19:20 23.11.2021
Максимальный прирост числа тяжелых случаев ковида отмечен в 9 регионах РФ - Мурашко
0
213
18:40 23.11.2021
Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу, сообщили в ДНР
0
288
18:05 23.11.2021
Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам ключи от новых автомобилей «скорой помощи»
0
295
18:00 23.11.2021
В Буркина-Фасо заблокировали колонну французских войск
0
290
17:32 23.11.2021
База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
0
357
17:12 23.11.2021
Госдума разрешает экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания
0
348
17:10 23.11.2021
В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»
0
357
17:00 23.11.2021
Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность
0
357

Возврат к списку