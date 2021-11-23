"Газпром" обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа за 9 месяцев 2021 года

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" за первые 9 месяцев 2021 года обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа, говорится в сообщении холдинга.

"По предварительным оценкам, с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 трлн куб. м газа - на 110 млрд куб. м (на 4%) больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Свыше половины прироста мировой добычи - 56 млрд куб. м (51%) - обеспечил "Газпром", - говорится в сообщении.