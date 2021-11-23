"Газпром" обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа за 9 месяцев 2021 года
21:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" за первые 9 месяцев 2021 года обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа, говорится в сообщении холдинга.
"По предварительным оценкам, с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 трлн куб. м газа - на 110 млрд куб. м (на 4%) больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Свыше половины прироста мировой добычи - 56 млрд куб. м (51%) - обеспечил "Газпром", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:40 23.11.2021
- Цены на нефть перешли к росту
- 20:00 23.11.2021
- Минфин США ввел санкции против связанных с Nord Stream 2 компании Transadria, судна Marlin
- 19:20 23.11.2021
- Максимальный прирост числа тяжелых случаев ковида отмечен в 9 регионах РФ - Мурашко
- 18:40 23.11.2021
- Киев демонстративно покинул заседание политической подгруппы по Донбассу, сообщили в ДНР
- 18:05 23.11.2021
- Губернатор Андрей Воробьев передал подмосковным медикам ключи от новых автомобилей «скорой помощи»
- 18:00 23.11.2021
- В Буркина-Фасо заблокировали колонну французских войск
- 17:32 23.11.2021
- База американских сил в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетной атаке - САНА
- 17:12 23.11.2021
- Госдума разрешает экипажам применять против авиадебоширов средства сдерживания
- 17:10 23.11.2021
- В суперфинал программы для одаренных детей прошли более 100 учеников «Роснефть-классов»
- 17:00 23.11.2021
- Чешская контрразведка утверждает, что спецслужбы РФ и КНР наращивают в стране активность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать