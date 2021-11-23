ЕС выделит средства на возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии", - сообщила она.