США пригласили на "Саммит за демократию" в декабре 110 стран и территорий, России и Китая в списке нет

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пригласили на предстоящий в декабре "Саммит за демократию", который пройдет в формате видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепартамента США.

Среди приглашенных, в частности, отсутствуют такие страны, как Россия и Китай. При этом среди участников значится Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, является одной из китайских провинций. В списке также есть все входящие в ЕС страны, за исключением Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.

Среди государств бывшего СССР в списке участников значатся только Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Среди стран Ближнего Востока перечислены Израиль и Ирак, однако не приглашены некоторые другие традиционные союзники США, такие как Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и ОАЭ.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организуемый США саммит нацелен на то, чтобы "разделить людей, страны на демократические и недемократические". По его мнению, приглашая страны на такой саммит, США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".