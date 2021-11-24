США пригласили на "Саммит за демократию" в декабре 110 стран и территорий, России и Китая в списке нет
09:05 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пригласили на предстоящий в декабре "Саммит за демократию", который пройдет в формате видеоконференции, 110 стран и территорий. Список опубликован на сайте Госдепартамента США.
Среди приглашенных, в частности, отсутствуют такие страны, как Россия и Китай. При этом среди участников значится Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, является одной из китайских провинций. В списке также есть все входящие в ЕС страны, за исключением Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.
Среди государств бывшего СССР в списке участников значатся только Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Среди стран Ближнего Востока перечислены Израиль и Ирак, однако не приглашены некоторые другие традиционные союзники США, такие как Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и ОАЭ.
Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организуемый США саммит нацелен на то, чтобы "разделить людей, страны на демократические и недемократические". По его мнению, приглашая страны на такой саммит, США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "Саммит за демократию" "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".
НОВОСТИ
- 10:00 24.11.2021
- Врачи 11 больниц РФ предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения
- 09:32 24.11.2021
- Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул страну
- 09:20 24.11.2021
- На реализацию транспортной стратегии РФ до 2035 г. потребуется более 60 трлн руб. - проект
- 09:00 24.11.2021
- В ФРГ за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения коронавирусом
- 22:40 23.11.2021
- Самолеты ВВС США отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ - Шойгу
- 22:00 23.11.2021
- ЕС выделит средства на возвращение мигрантов из Белоруссии в свои страны
- 21:20 23.11.2021
- "Газпром" обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа за 9 месяцев 2021 года
- 20:40 23.11.2021
- Цены на нефть перешли к росту
- 20:00 23.11.2021
- Минфин США ввел санкции против связанных с Nord Stream 2 компании Transadria, судна Marlin
- 19:20 23.11.2021
- Максимальный прирост числа тяжелых случаев ковида отмечен в 9 регионах РФ - Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать