На реализацию транспортной стратегии РФ до 2035 г. потребуется более 60 трлн руб. - проект
09:20 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализация транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года потребует более 60 трлн рублей. Такие данные приводятся в обновленном проекте стратегии (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).
"Для реализации целей стратегии потребуется (в сопоставимых ценах 2020 года) при базовом сценарии немногим менее 25 трлн руб. бюджетных средств и 38 трлн руб. внебюджетных средств", - отмечается в документе.
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