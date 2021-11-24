На реализацию транспортной стратегии РФ до 2035 г. потребуется более 60 трлн руб. - проект

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализация транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года потребует более 60 трлн рублей. Такие данные приводятся в обновленном проекте стратегии (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Для реализации целей стратегии потребуется (в сопоставимых ценах 2020 года) при базовом сценарии немногим менее 25 трлн руб. бюджетных средств и 38 трлн руб. внебюджетных средств", - отмечается в документе.