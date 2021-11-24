Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул страну
09:32 24.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова вынужден был покинуть Россию. Защитник Евгений Смирнов уехал в Грузию. Он не исключает, что придется задержаться здесь на какое-то время.
Ранее Адвокатская палата Ленинградской области по представлению министерства юстиции возбудила против Смирнова дисциплинарное производство, из-за того, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делам двух подзащитных – Сафронова и физика Виктора Кудрявцева, которого также обвиняли в госизмене.
В интервью интернет-изданию The Insider (СМИ, признанное иностранным агентом) Смирнов сказал, что инициатором преследования представителей защиты являются сотрудники ФСБ.
Ранее Россию был вынужден покинуть другой адвокат Сафронова — Иван Павлов (физлицо, признанное иностранным агентом). Он стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Эхо Москвы
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