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В США стартовала ракета с зондом для проверки системы защиты Земли от астероидов

10:05 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который призван испытать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов, стартовала в США. Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Запуск ракеты состоялся с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии во вторник в 22:21 по местному времени (09:21 мск, 24 ноября).

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