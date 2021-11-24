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В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое - глава СК

11:00 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество обвиняемых в различных преступлениях, оправданных судами за последние 15 лет по делам, расследованным СК, сократилось втрое. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Число уголовных дел, которые возвращены на доработку судами, в сравнении с 2006 годом, то есть до проведения реформы (когда полномочия следствия были переданы в СК), уменьшилось более чем в 4 раза (с 5 047 дел до 1 143). Количество оправданных судами за отсутствием события или состава преступления сократилось в 3 раза (с 1 885 до 513)", - сказал он. Бастрыкин отметил, что эти данные свидетельствуют о повышении качества следствия.

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