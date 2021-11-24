0
0
153
НОВОСТИ

Навальный подал четвертый иск к администрации колонии в Покрове

10:32 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный подал новый иск к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове, где отбывает наказание. Предварительное заседание по делу назначено на 9 декабря, сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов суда, 18 ноября поступило исковое заявление Навального об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Суть требований не уточняется. Ответчиком по делу выступает администрация ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове.

В предыдущий раз иски блогера к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд 26 апреля и были рассмотрены в мае - июне. Они были связаны с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения. В одном из них осужденный просил суд признать незаконными решения ИК-2 Покрова об отказе в выдаче и проверке на экстремизм приобретенных им через торговую сеть книг, а также с цензурой газет - в ходе рассмотрения Навальный отказался от обоих исков. Еще один иск касался его постановки на учет как склонного к побегу - суд признал такое решение сотрудников исправительного учреждения законным, апелляция была отклонена.

25 ноября Владимирский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрит иск Навального, оспаривающего действия сотрудников ИК-3 во Владимире. Во время пребывания там блогера весной 2021 года у его адвокатов возникли сложности с проносом телефонов и ноутбуков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 24.11.2021
Китай может пойти навстречу США в вопросе нефти, но будет учитывать свои интересы - СМИ
0
12
11:20 24.11.2021
Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ
0
47
11:05 24.11.2021
Около 30% работодателей планируют в ближайшее время поднять зарплату своим сотрудникам - опрос
0
76
11:00 24.11.2021
В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое - глава СК
0
82
10:45 24.11.2021
Сборная России завоевала 10 медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
0
103
10:25 24.11.2021
Сбер подключил Wildberries к SberBusinessAPI
0
140
10:20 24.11.2021
Главный раввин России обеспокоен тем, что пандемию иногда считают еврейским заговором
0
163
10:05 24.11.2021
В США стартовала ракета с зондом для проверки системы защиты Земли от астероидов
0
153
10:00 24.11.2021
Врачи 11 больниц РФ предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения
0
161
09:32 24.11.2021
Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул страну
0
200

Возврат к списку