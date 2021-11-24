Главный раввин России обеспокоен тем, что пандемию иногда считают еврейским заговором
10:20 24.11.2021 Источник: Интерфакс
Основной причиной антисемитизма в мире является безнаказанное распространение ложной информации, считает главный раввин России Берл Лазар.
"В интернете тиражируется много мифов и высказываний, разжигающих ненависть. К сожалению, зачастую на такого рода явления мы не видим какой-то серьезной реакции от властей", - заявил раввин на III Московской международной конференции по противодействию антисемитизму и ксенофобии "Защитим будущее".
Он привел в пример одно из антисемитских представлений, появившихся недавно. "Во время эпидемии коронавируса можно было прочитать много версий о том, что эпидемия – это якобы результат еврейского заговора, что этот вирус придумали евреи, и тому подобные измышления... Когда разгораются споры о прививках – неважно, высказывается ли человек за или против – все равно можно услышать версии о том, что в распространении болезни виноваты евреи", – сетует Лазар.
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