Сбер подключил Wildberries к SberBusinessAPI
10:25 24.11.2021
Крупнейший российский онлайн-ритейлер компания Wildberries присоединилась к списку компаний, подключённых к прямой интеграции со Сбером, и популярному высокотехнологичному решению SberBusinessAPI.
Интеграция через SberBusinessAPI состоялась в рамках цифровизации казначейских функций Wildberries. SberBusinessAPI кроме автоматизации обмена данными с банком партнер получит доступ к предоставляемым Сбером готовым решениям для бизнеса: выпискам по счетам, информированию о движении денежных средств, зарплатному проекту и другим функциям.
Как рассказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, «SberBusinessAPI обеспечивает прямую интеграцию бухгалтерских и расчётных систем компании с банком. Благодаря нашему решению платёжные данные в её учётных системах мгновенно синхронизируются с банковскими данными. Теперь бухгалтеру предприятия больше не нужно делать это вручную — достаточно нажать кнопку в своей системе. Использование SberBusinessAPI помогает корпоративным клиентам Сбера избежать ошибок при переносе данных и обеспечить правильность сведений в отчётах».
Владимир Бакин, финансовый директор Wildberries, со своей стороны отметил, что процесс подключения к прямой интеграции со Сбером через SberBusinessAPI проведен в сжатые сроки и добавил, что цифровизация существенно повысит «эффективность рутинных процессов».
SberBusinessAPI — одно из наиболее безопасных и развитых решений на российском рынке по количеству продуктовых методов (более 40 продуктов, 110 сервисов и услуг для предпринимателей, объединённых единым интерфейсом), обрабатывающий более 5 млн технических вопросов ежедневно. Около 120 000 корпоративных клиентов каждый день используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через SberBusinessAPI.
Узнать подробнее и отправить заявку на подключение к SberBusinessAPI можно на сайте.
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