Сборная России завоевала 10 медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
10:45 24.11.2021
Российская команда установила абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Ребята завоевали 10 медалей: восемь золотых и две серебряных. Организатором онлайн-состязания в этом году выступила Колумбия.
В олимпиаде приняли участие две российских команды – основная и гостевая, для которой участие стало тренировкой перед выступлением в следующем году. В основной команде три золота и одно серебро завоевали москвичи Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров и Андрей Ажакин, еще одно золото на счету Ильи Беспятого из Мордовии. Золото гостевой команде принесли Екатерина Бобкова, Алексей Живин из Москвы, Виктория Красоткина из Подмосковья и Максим Раменский из Мордовии.
Сборная России проходила состязания на базе Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы.
«Задания олимпиады составляет страна-организатор. В этом году за материалы отвечала Колумбия, и половину наблюдательного тура колумбийцы отвели на физику Солнца. Участникам дали ноутбуки со специальной программой, которая позволяет получать изображения Солнца, используя различные космические инструменты, делать коллажи, смотреть на вспышки. Ребята наблюдали эволюцию коронального выброса массы, который может приводить к сильным магнитным бурям на Земле. Исследование такого явления, на мой взгляд, очень полезно, потому что нужно показывать участникам больше современных инструментов. Космическая погода – сложная область, и пока ее мы можем предсказывать гораздо хуже, чем земную», – рассказал руководитель гостевой команды, педагог-организатор Центра педагогического мастерства Иван Утешев.
Всего в олимпиаде, которая проводится с 2007 года, приняли участие представители более 40 страна. Команды состоят не менее чем из пяти человек, в том числе выпускников текущего года.
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