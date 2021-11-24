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Около 30% работодателей планируют в ближайшее время поднять зарплату своим сотрудникам - опрос

11:05 24.11.2021 Источник: Интерфакс

Более четверти российских работодателей (29%) в ближайшее время собираются повысить или проиндексировать зарплату своему персоналу, не имеют такие планы 41% компаний, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 30% работодателей на данный момент затрудняются с решением относительно повышения заработной платы сотрудникам.

В свою очередь, 42% россиян ожидают, что им повысят зарплату уже к концу уходящего года. Не рассчитывают на повышение жалования в ближайшее время 36% работающих сограждан, каждый пятый (22%) не знает, чего ждать.

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