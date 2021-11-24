Около 30% работодателей планируют в ближайшее время поднять зарплату своим сотрудникам - опрос
11:05 24.11.2021 Источник: Интерфакс
Более четверти российских работодателей (29%) в ближайшее время собираются повысить или проиндексировать зарплату своему персоналу, не имеют такие планы 41% компаний, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".
Согласно результатам исследования, 30% работодателей на данный момент затрудняются с решением относительно повышения заработной платы сотрудникам.
В свою очередь, 42% россиян ожидают, что им повысят зарплату уже к концу уходящего года. Не рассчитывают на повышение жалования в ближайшее время 36% работающих сограждан, каждый пятый (22%) не знает, чего ждать.
НОВОСТИ
- 11:32 24.11.2021
- Китай может пойти навстречу США в вопросе нефти, но будет учитывать свои интересы - СМИ
- 11:20 24.11.2021
- Министр обороны Украины заявил, что обменялся с США и Великобританией разведданными по РФ
- 11:00 24.11.2021
- В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое - глава СК
- 10:45 24.11.2021
- Сборная России завоевала 10 медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
- 10:32 24.11.2021
- Навальный подал четвертый иск к администрации колонии в Покрове
- 10:25 24.11.2021
- Сбер подключил Wildberries к SberBusinessAPI
- 10:20 24.11.2021
- Главный раввин России обеспокоен тем, что пандемию иногда считают еврейским заговором
- 10:05 24.11.2021
- В США стартовала ракета с зондом для проверки системы защиты Земли от астероидов
- 10:00 24.11.2021
- Врачи 11 больниц РФ предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения
- 09:32 24.11.2021
- Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул страну
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать