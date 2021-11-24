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Китай может пойти навстречу США в вопросе нефти, но будет учитывать свои интересы - СМИ

11:32 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай может ответить на призыв США и продать часть запасов нефти из своих резервов, однако будет делать это с учетом собственных интересов, а не слепо следуя требованию американской стороны. Об этом в среду пишет газета "Глобал таймс" со ссылкой на китайских экспертов.

Китай мог бы помочь США обуздать растущие цены на нефть и опасения инфляции и в качестве одолжения американской стороне высвободить нефть из своих резервов, пишет издание. Однако, отмечает оно, США должны оказать ответную услугу, содействуя улучшению условий китайско-американского сотрудничества, в частности воздерживаясь от необоснованного давления и подавления Китая в тех областях, где они не нуждаются в его помощи. Как отмечается в материале, эксперты ожидают, что на этот раз Китай может оказать помощь, учитывая, что снижение мировых цен на нефть принесет пользу и китайскому бизнесу. Однако они отметили, что КНР будет высвобождать нефть из запасов с учетом собственных экономических потребностей, а не просто слепо следуя "требованиям Соединенных Штатов".

"Это один из аспектов, где КНР и США могут сотрудничать, поскольку падение мировых цен на нефть также пойдет на пользу Китаю как крупному импортеру нефти", - приводит газета слова заместителя председателя Китайского общества исследования вопросов ВТО Хо Цзяньго. По его словам, "учитывая трения между двумя странами, Китай не обязан помогать США". "Однако мы можем обдумать, что КНР должна поставить на первое место - собственные экономические интересы или споры двух стран", - добавил эксперт.

Как пишет "Глобал таймс", эксперты подчеркнули, что в случае предоставления помощи Китаем он будет делать это в своем собственном темпе и в пределах своих возможностей, а не просто следовать просьбам США. Как сказал директор Центра исследований энергетической экономики КНР при Сямэньском университете Линь Боцян, Китай должен проявлять осторожность в вопросе высвобождения нефти из своих запасов в ответ на запрос США. "Мы должны ставить во главу угла наши собственные интересы", - подчеркнул он.

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