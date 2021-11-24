Подмосковные врачи поддержали открытое письмо противникам вакцинации

11:30

Главврачи и завотделениями ряда крупных госпиталей написали открытое письмо известным антиваксерам, пригласив на экскурсию по «красным зонам». Медики призывают прекратить агитировать против вакцин и делать прививки всем, кому они положены. Обращение поддержали подмосковные врачи.

«Полностью согласен с мнением, что необходимо вакцинировать максимально большое количество людей нашей страны. Потому что мы видим, что это единственный способ в настоящий момент эту пандемию остановить. Уже четвертая волна прошла и еще неизвестно, сколько волн будет впереди и, конечно, выхода другого, как вакцинация, у нас нет», – подчеркнул главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Андрей Фадеев.

«Что касается качества прививки, качества вакцинации, могу сказать, что у нас в Одинцово развернуто более тысячи коек именно под лечение больных ковид-19, – добавил он. – Примерно из тысячи пациентов не больше 30 – это пациенты, которые были привиты. То есть это не более 3%, а остальные 97% люди не привитые и, которые болеют тяжело, находятся в реанимация, находятся на аппаратах ЭКМО. И сейчас когда с ними разговариваешь и спрашиваешь, почему вы не прививаетесь, как правило они об этом глубоко сожалеют».

«Есть определенная группа населения, которая не хочет делать прививки. Мало того, что она сама не хочет делать прививки, но и убеждает в этом окружающих, родственников, друзей. Мы видим, что ковид не щадит никого и, наверное, каждой семьи он коснулся в той или иной мере: детей, родителей, знакомых, родственников, – отметил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. – Мы видим, что, конечно, есть пациенты, которые привиты и заболевают. Но могу со 100% вероятностью сказать, что эти пациенты не доходят до аппарата искусственной вентиляции легких. Они переносят заболевания в легкой, среднетяжелой форме, и как следствие быстрее выздоравливают. Поэтому вакцинация необходима для того, чтобы защитить себя, защитить своих близких, защитить детей. В конце концов, чтобы мы быстрее вернулись к нормальной доковидной жизни».

«Вакциноскептиков, если они медицинские работники, я бы просто напросто лишал аккредитации, – считает главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман. – Даже при том кадровом голоде, который сейчас существует. И по крайней мере на аттестационных комиссиях и на аккредитациях я бы жестко ставил вопрос: вакциноскептик или нет? Если антиваксер, то ни о какой защите категории, ни о подтверждении категории речи быть не может. Потому что врач должен читать и слушать научные публикации, на каком бы языке они не выпускались, и правильно выражать свои мысли. Антиваксер не может опираться ни на какую научную публикацию, потому что в природе антивакцинальных профессиональных публикаций не существует. Я подчеркиваю – профессиональных, научных. Ни в Америке, Франции, Англии – нигде врачи не выступают против вакцинации. Те, кто позволяет это себе, не имеют право называться врачами и вообще медицинскими работниками».

«Если бы наши люди понимали, во сколько обходится бюджету лечение ковидных больных. Минимальная стоимость пациента – 109 тыс. Максимальная сумма тех, кто находится в реанимации – около 300 тыс. А это деньги, которые могли бы быть направлены на оказание плановой, профилактической медицинской помощи: на лечение онкопациентов, на лечение пациентов с болезнями кровообращения, системными заболеваниями и так далее. То есть вакциноскептики отнимают деньги у пациентов, которые нуждаются в плановой медицинской помощи, – отметил Юрий Райхман. – Врачей все меньше. Но наши люди требуют доступной медицинской помощи. А где ее взять? Оставшиеся врачи узких специальностей вплоть до стоматологов и психиатров-ушли в неотложную помощь. Соответственно, попасть к стоматологу, психиатру, неврологу, гинекологу в течение 10 дней уже не удается. Потому что все эти врачи – на неотложке сбиваются с ног, обслуживая ковидных пациентов. Так какая может быть антивакцинация?!»

«Я бы хотел, чтобы все вспомнили 1959-й год. Художник вернулся из Индии с натуральной оспой. За 11 дней вся Москва была вакцинирована. В течении 2-х суток были выявлены все контакты и изолированы. Погибло всего 3 человека. Неужели не показатель простым людям, чтобы они включили мозги? – добавил Юрий Райхман. – Ведь они думают, что Проценко дурак, что я дурак и так далее – те, которые вакцинировались сами и вакцинировали своих родственников. Неужели мы самоубийцы или камикадзе? Я, кстати, прикладывал железку после вакцины, что-то она не прилипает. Хвост у меня не вырос. Молочные железы тоже не выросли. Понимаете, это бред. И я бы хотел сказать, чтобы перестали слушать и читать дилетантов. Если они хотят умирать, ну что ж, так и будет, второго варианта нет. У нас уже есть пациенты, которые заболевают третий раз. У меня пять внуков, и я клянусь этими внуками, ни один пациент от прививки не умер, не было таких случаев. И если заболевают люди, они заболевают легко – у меня масса таких пациентов, и знакомых, и друзей. Да, есть которые заболели, но переносят легко, никто не попал в реанимацию, на ИВЛ».