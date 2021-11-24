В России выявили 33 558 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 558, что стало минимумом с 16 октября, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразились 9 434 393 человека.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 682, до 8 126 376 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 86,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 240 против 1 243 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 267 819 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,84%, следует из данных штаба.
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