Маневрами в Черном море США хотят разделить РФ и Европу "маленькой войнушкой" - МИД РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", - сказал он.