Маневрами в Черном море США хотят разделить РФ и Европу "маленькой войнушкой" - МИД РФ
12:05 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, - это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев - это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", - сказал он.
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