В Москве выявили 2 533 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 533 против 2 749 днем ранее, что является минимумом с 22 сентября. Всего с начала пандемии выявили 1 926 701 случай заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеваением, опубликованных в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,13%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 93 против 96 днем ранее. Всего в городе умерли 33 635 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.