МИД КНР выступил против санкций США против "Северного потока - 2"

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает решительно против односторонних санкций США против "Северного потока - 2" и считает их проявлением гегемонии Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы против политизации коммерческих проектов, против односторонних санкций. <...> Подобные действия США - чистой воды гегемонизм, попирающий основополагающие нормы международного права", - сказал он на брифинге.