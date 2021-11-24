Мосгордума одобрила проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей в Москве
11:50 24.11.2021
Сегодня, 24 ноября 2021 года, на пленарном заседании Московской городской думы депутаты большинством голосов поддержали введение в столице экспериментального правового режима для тестирования беспилотного транспорта.
В протокольном решении, озвученном зампредседателя Мосгордумы Степаном Орловым, говорится: «В связи с поступившим в Московскую городскую думу инициативным предложением "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств" на территории города Москвы и в соответствии с частью 5.1 статьи 9 федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" согласиться с возможностью установления указанного экспериментального правового режима на территории города Москвы. Направить настоящее протокольное решение в правительство Москвы».
Председатель городского парламента Алексей Шапошников пояснил, что согласно действующему законодательству подготовка заключения о возможности проведения такого эксперимента высшим исполнительным органом власти региона (правительством Москвы) должна происходить с учетом позиции органа законодательной власти субъекта РФ.
Министерство транспорта РФ ранее подготовило законопроект, закрепляющий правила эксплуатации беспилотного транспорта, передвигающегося без участия водителя.
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