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Власти Мексики сообщили о роспуске большого каравана мигрантов на юге страны

13:20 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мексики смогли добиться роспуска каравана в составе 2,5 тысячи иностранных граждан, который 18 ноября покинул город Тапачула в южном штате Чьяпас. Об этом сообщила во вторник миграционная служба республики.

"Через своего представителя Луиса Вильяграна мигранты приняли предложение властей начать процесс, позволяющий легализовать их пребывание на национальной территории", - отмечается в заявлении. Договоренность была достигнута в муниципалитете Мапастепек в Чьяпасе. Власти пообещали предоставить иностранцам разрешения на пребывание в стране по гуманитарным причинам, а также перевезти их из Чьяпаса в ряд центральных регионов, включая штат Мехико. Там они смогут разместиться в общежитиях Национальной системы комплексного развития семей.

Ранее в этом году сотрудники миграционной службы при поддержке бойцов Нацгвардии рассеяли в Чьяпасе несколько крупных групп иностранных граждан, намеревавшихся попасть в США. Президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, указав при этом на необходимость решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.

По данным газеты "Вашингтон пост", с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года власти США задержали на границе с Мексикой более 1,7 млн нелегальных мигрантов. Речь идет рекордном показателе с 1986 года.

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