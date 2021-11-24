Кабмин Швеции возглавит Магдалена Андерссон, которая станет первой женщиной на этом посту

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский парламент проголосовал в среду за кандидатуру лидера Социал- демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалены Андерссон в качестве премьер-министра. Она станет первой женщиной на посту главы кабинета страны.

Против выступили менее половины депутатов - 174. "Так как только 174 человека проголосовали против, парламент поддержал Магдалену Андерссон на посту премьер-министра", - заявил спикер Андреас Норлен.

Стефан Лёвен был освобожден 10 ноября от должности премьер-министра Швеции и теперь возглавляет переходное правительство. О своей планируемой отставке Лёвен, возглавлявший также СДРПШ, сообщил еще 22 августа. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена.

11 ноября спикер парламента Андреас Норлен провел переговоры с партиями в парламенте, чтобы выяснить, примет ли законодательный орган Андерссон в качестве нового премьер-министра. Спикер также предложил Андерссон, которая в эти дни проводила переговоры с представителями парламентских партий, сформировать кабинет.