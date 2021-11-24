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НОВОСТИ

Пресс-конференция Путина пройдет до Нового года - Песков

14:12 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционная большая пресс- конференция президента РФ Владимира Путина состоится до Нового года, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но пока отказался назвать планируемую дату.

В беседе с журналистами в среду, отвечая на вопрос, рассматривается ли 23 декабря в качестве возможной даты большой пресс-конференции Путина, представитель Кремля заметил, что "как в эту, так и в другие [даты] тоже рассматривается". "До Нового года пресс-конференция состоится", - пообещал он.

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