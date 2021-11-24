TikTok, лоукостеры и онлайн покупки: Сбер рассказал как изменились предпочтения «Ивановых»

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«Потребительский индекс Иванова», ежеквартальное исследование, проводимое SberCIB Investment Research, показывает устойчивый рост. Результат очередного опроса показал рост индекса на 1% - он вырос с минус 17% до минус 16%. В третьем квартале 2020 года он составлял минус 21%. Таким образом, наблюдается восстановление индекса потребительских настроений до среднего значения за 2015–2020 годы.

Ярослав Лисоволик, руководитель SberCIB Investment Research, сообщил, что «Чувствительность к уровню цен у россиян снизилась. Доля тех, для кого цена – важный фактор при выборе магазина, упала на 2 п. п. относительно предыдущего квартала до 64%.

Онлайн-бизнес продолжает наращивать аудиторию. В третьем квартале мы обнаружили заметный рост доли опрошенных, которые за последние шесть месяцев хотя бы раз покупали что-то онлайн, – на 19 п.п. до 81%. Особенно это актуально для небольших городов. Треть респондентов регулярно предпочитает заказывать еду вместо походов в магазины – это на 8 п.п. больше, чем кварталом ранее.

Больше половины опрошенных россиян с открытыми брокерскими счетами или планирующих его открыть (52%) хотят увеличить вложения на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев».

По-прежнему в опросе первое место занимает вопрос здоровья. Результаты показали, что опасения респондентов по отношению к прошлому кварталу выросли на 2 п. п, то есть вопрос состояния здоровья теперь волнует 60% опрошенных. Доля потребителей, опасающихся безработицы, за год уменьшилась на 7 п. п. (43%); уровень безработицы среди опрошенных составил 12%, что близко к допандемическому значению. Доля обеспокоенных экономическим ростом и курсом рубля за год снизилась на 1 п. п. (30%) и 4 п. п. (20%).

Доля расходов на продукты питания в доходах Ивановых достигла 38,1% против 37,0% в III кв. 2020 года. Также за прошедший квартал снизилась чувствительность респондентов к уровню цен.

81% Ивановых совершали покупки онлайн в последние полгода (+19 п. п. за квартал). Особенно сильно (на 21 п. п.) выросла доля клиентов онлайн-магазинов в городах с населением меньше миллиона человек. Заказы предпочитают получать в пунктах выдачи (69%, как и в марте 2021 года), в то время как курьерская доставка теряет популярность.

Примерно 31% респондентов покупают продукты онлайн (+8 п. п. за квартал), чаще всего в СберМаркете (36%). Самокат и Delivery Club упомянули по 32% опрошенных. Доля Яндекс.Go (включая Яндекс.Лавку и продукты от сторонних продавцов) составляет 25%.

Опрос показал увеличение доли международных перелетов (40% против 37% в июне). Эксперты утверждают, что это связано с возобновлением авиасообщения с Турцией и другими странами. На фоне увеличения доли международных перелётов продолжил сокращаться процент Ивановых, летающих лоукостерами. Эксперты SberCIB связывают это с тем, что международные авиаперелёты сейчас в основном обслуживают обычные авиакомпании.

94,4% Ивановых (пользователей интернета в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек) имеют профиль как минимум в одной социальной сети, из них почти половина пользуется четырьмя и более соцсетями. В среднем Ивановы используют 3,5 соцсети. ВК остаётся самой популярной соцсетью в РФ: ежемесячно ею пользуются 74% Ивановых (это на 4,0 п. п. меньше, чем в сентябре 2020 года). Ежемесячное использование за прошедший квартал увеличилось только у двух соцсетей: Instagram (на 1,0 п. п. — до 56%) и TikTok (на 9,7 п. п. — до 30%).

Увеличилось количество Ивановых, имеющих брокерский онлайн-счет (с 14 до 15%.) Ещё 25% респондентов отметили, что планируют открыть брокерский счёт (+2 п. п.).

В рамках экосистемы Сбера Ивановы наиболее активно используются программы лояльности, сервис онлайн-покупки продуктов и развлечения (52%, 33% и 26%). На сервисы Сбера подписаны 16% респондентов: 14% — на базовую программу СберПрайм, ещё 2% — на расширенную СберПрайм+.

SberCIB продолжают наблюдать за уровнем осведомленности респондентов о проблемах «зеленой» повестки. О ESG имеют представление менее 4% опрошенных, количество тех, кто слышал об ESG, увеличилась до 20%. В возрастной категории до 30 лет включительно осведомленность выше: об ESG знают 5% респондентов, 24% слышали об этом термине, но не знают, что это такое, а 71% с ним незнакомы. Процент респондентов, готовых оплачивать товары и услуги, наносящие меньший вред окружающей среде, за квартал снизился с 21% до 19%, причем выросло количество как не готовых платить больше (с 61 до 63%), так и тех, кто готов отказаться от недостаточно экологичных товаров (с 18 до 19%).