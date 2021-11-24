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Лагерей мигрантов непосредственно у польской границы не наблюдается - погранслужба Польши

15:00 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лагерей мигрантов в непосредственной близости от линии польско-белорусской границы сейчас не наблюдается, вблизи границы могут оставаться 3-4 тыс. человек. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь отделения Пограничной охраны Польши в Подляском воеводстве Катажина Зданович, отвечая на вопрос о наличии стихийных лагерей мигрантов.

"Нет. Мы не отмечаем [лагерей]", - сказала она. "Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе", - указала Зданович. "Сейчас мы видим только лиц, перемещающихся вдоль линии границы", - подчеркнула она, напомнив, что белорусская сторона разместила мигрантов, которые ранее массово пытались форсировать польскую границу, в логистическом центре.

Отвечая на вопрос о том, сколько мигрантов могут оставаться вблизи польской границы на стороне Белоруссии, Зданович сказала, что по-прежнему речь идет об "около 3-4 тысячах". "Мы считаем, что это люди, которые находятся в логистическом центре", - отметила она.

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