Зюганов заявил, что выступал не против вакцинации, а против подхода к ней властей

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не высказывался против прививок от новой коронавирусной инфекции, а выступал против "безграмотного" проведения вакцинации населения. Такое мнение он высказал в среду в беседе с журналистами, комментируя письмо врачей с приглашением посетить красные зоны больниц, адресованное противникам вакцинации в целом, а также некоторым политикам, в том числе Зюганову лично.

"Хочу сразу подчеркнуть, я никогда не был против вакцинации, я не знаю, кто придумал эту байку", - сказал Зюганов журналистам.

Политик отметил, что внимательно прочитал письмо врачей, которые "в это сложное время работают на передовой и несут огромные перегрузки", он солидарен с их "большой тревогой за здоровье населения" и необходимостью максимально поддержать медицину.

"Мы не против вакцинации, а против того безграмотного, неумного проведения этой акции", - подчеркнул Зюганов. Так, по его словам, к нему обращаются недавно переболевшие избиратели или граждане с медотводом, которые опасаются увольнения с работы из-за отсутствия вакцинации.