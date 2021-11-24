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Пакистанский Лахор стал городом с самой грязной атмосферой в мире - портал

15:32 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанский мегаполис Лахор лидирует в списке городов с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом в среду сообщает швейцарская онлайн-платформа мониторинга качества воздуха IQAir.

По данным портала, концентрация твердых частиц PM2,5 в воздухе Лахора в настоящее время в 38,6 раза превышает годовые нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно официальному индексу качества воздуха (AQI), Лахору по степени загрязненности атмосферы международные контролирующие органы присвоили наивысшее количество баллов - 397.

Второе место в списке самых загрязненных городов мира заняла монгольская столица Улан-Батор, индийский город Калькутта оказался на третьей строчке, Нью-Дели - на четвертой. На пятом месте расположился еще один пакистанский город - Карачи.

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