Пакистанский Лахор стал городом с самой грязной атмосферой в мире - портал
15:32 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакистанский мегаполис Лахор лидирует в списке городов с самой загрязненной атмосферой в мире. Об этом в среду сообщает швейцарская онлайн-платформа мониторинга качества воздуха IQAir.
По данным портала, концентрация твердых частиц PM2,5 в воздухе Лахора в настоящее время в 38,6 раза превышает годовые нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно официальному индексу качества воздуха (AQI), Лахору по степени загрязненности атмосферы международные контролирующие органы присвоили наивысшее количество баллов - 397.
Второе место в списке самых загрязненных городов мира заняла монгольская столица Улан-Батор, индийский город Калькутта оказался на третьей строчке, Нью-Дели - на четвертой. На пятом месте расположился еще один пакистанский город - Карачи.
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