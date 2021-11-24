Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от ковида

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.

"У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду.

"Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - прим. ТАСС) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", - отметил Путин.