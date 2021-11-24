В Минске сообщили, что силовики Польши пытались остановить беженцев автоматными очередями

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские силовики минувшей ночью пытались автоматными очередями остановить проход на свою территорию группы мигрантов.

"В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был прикрыт белорусскими военнослужащими", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте погранведомства в среду.