Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч

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Число клиентов премиального формата обслуживания СберБанка — СберПервый с начала года увеличилось более чем на 12 тысяч человек и сейчас насчитывает более 100 тысяч человек. По итогам III квартала совокупный портфель под управлением СберПервого превысил 3,3 трлн рублей, портфель инвестиций — 1,5 трлн рублей.

«Когда мы создавали СберПервый, то с самого начала поставили перед собой амбициозную цель — выйти за рамки традиционного банковского бизнеса и создать лучшие условия для клиентов премиального сегмента» - сообщила руководитель СберПервого Мария Поденко. - «Сегодня мы ещё раз убедились, что эти усилия не были напрасны. Хочу от всей души поблагодарить наших клиентов за доверие».

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов СберБанка, предлагающий уникальные решения для роста капитала и улучшения комфортности повседневной жизни. Это крупнейшая сеть премиального обслуживания, имеющая 150 офисов по всей стране. Также услуги СберПервого доступны дистанционно.

Клиенты выбирают СберПервый за развитое онлайн-обслуживание, привилегированные предложения, возможность осуществлять крупные переводы онлайн, доступ в бизнес-залы по всему миру и страхование за рубежом. Также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».