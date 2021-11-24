Цель конференции по климату в Глазго достигнута, приняты сбалансированные решения - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель конференции по климату, которая прошла в Глазго, достигнута, принятые на ней решения сбалансированы и исполняемы. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Цель конференции в Глазго достигнута, удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата. И главное, что решения приняты сбалансированные и исполнимые, выполняемые", - сказал Путин.