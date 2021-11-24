Цель конференции по климату в Глазго достигнута, приняты сбалансированные решения - Путин
17:00 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цель конференции по климату, которая прошла в Глазго, достигнута, принятые на ней решения сбалансированы и исполняемы. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства.
"Цель конференции в Глазго достигнута, удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата. И главное, что решения приняты сбалансированные и исполнимые, выполняемые", - сказал Путин.
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