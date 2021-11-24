Сын экс-лидера Ливии Каддафи исключен из числа кандидатов на президентских выборах - ТВ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам исключен из числа кандидатов на президентских выборах в стране. Об этом в среду сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, вместе с Каддафи-младшим из списка кандидатов на пост президента Ливии исключены еще несколько человек.