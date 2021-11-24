0
0
0
НОВОСТИ

Сын экс-лидера Ливии Каддафи исключен из числа кандидатов на президентских выборах - ТВ

17:32 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам исключен из числа кандидатов на президентских выборах в стране. Об этом в среду сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".

По его информации, вместе с Каддафи-младшим из списка кандидатов на пост президента Ливии исключены еще несколько человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 24.11.2021
Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022-2024 годы
0
75
17:00 24.11.2021
Цель конференции по климату в Глазго достигнута, приняты сбалансированные решения - Путин
0
87
16:32 24.11.2021
Новый подъем заболеваемости ковидом в РФ неизбежен - Голикова
0
140
16:20 24.11.2021
Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
0
157
16:12 24.11.2021
В Минске сообщили, что силовики Польши пытались остановить беженцев автоматными очередями
0
158
16:00 24.11.2021
Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от ковида
0
166
15:32 24.11.2021
Пакистанский Лахор стал городом с самой грязной атмосферой в мире - портал
0
225
15:12 24.11.2021
Зюганов заявил, что выступал не против вакцинации, а против подхода к ней властей
0
242
15:00 24.11.2021
Лагерей мигрантов непосредственно у польской границы не наблюдается - погранслужба Польши
0
207
14:32 24.11.2021
Ущерб МО РФ от сбитого на учениях в Тверской области Су-30 составил более 1,1 млрд рублей
0
278

Возврат к списку