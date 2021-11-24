Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022-2024 годы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Доходы бюджета РФ в 2022 г. составят 25,021 трлн руб., в 2023 г. - 25,540 трлн руб., в 2024 г. - 25,831 трлн руб. Расходы запланированы в 2022 г. на уровне 23,694 трлн руб., в 2023 г. - 25,241 трлн руб., в 2024 г. - 26,354 трлн руб. В соответствии с законом, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8% (в базовом варианте прогноза, представленного Минэкономразвития).