Шольц будет избран новым канцлером ФРГ не позднее 8 декабря - Spiegel
18:40 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседание Бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Об этом сообщило в среду издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.
При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти и раньше - уже 6 декабря, пишет издание.
Таким образом, нынешняя и. о. канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти, очевидно, не побьет рекорд Гельмута Коля (1930-2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней. Чтобы это сделать, ей нужно оставаться у власти до 17 декабря.
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