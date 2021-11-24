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Шольц будет избран новым канцлером ФРГ не позднее 8 декабря - Spiegel

18:40 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Бундестага, на котором Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Об этом сообщило в среду издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники.

При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти и раньше - уже 6 декабря, пишет издание.

Таким образом, нынешняя и. о. канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти, очевидно, не побьет рекорд Гельмута Коля (1930-2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней. Чтобы это сделать, ей нужно оставаться у власти до 17 декабря.

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