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Сербия потребует объяснений ЕС в связи с желанием Косова об объединении с Албанией - Вучич

19:20 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия потребует объяснений от всех европейских властных институтов и правительств в связи с заявлениями премьера непризнанного Косова Альбина Курти о желании объединиться с Албанией. Об этом заявил в среду в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич.

"Направлю письма всем главам государств с просьбой объяснить, как Альбин Курти прямо говорит о желании объединить Косово и Албанию, но никто, ни одна политическая инстанция в Европе не отреагировала. Даже из Еврокомиссии никто, из Европарламента никто, никто из министров не отреагировал. Вопрос будет простой: отреагировали бы вы также, если бы кто-то другой захотел объединиться, почему албанцам все разрешено, а сербам все запрещено? Мы потребуем объяснений от всех европейских институтов и правительств", - заявил Вучич.

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