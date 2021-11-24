Сербия потребует объяснений ЕС в связи с желанием Косова об объединении с Албанией - Вучич
19:20 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия потребует объяснений от всех европейских властных институтов и правительств в связи с заявлениями премьера непризнанного Косова Альбина Курти о желании объединиться с Албанией. Об этом заявил в среду в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич.
"Направлю письма всем главам государств с просьбой объяснить, как Альбин Курти прямо говорит о желании объединить Косово и Албанию, но никто, ни одна политическая инстанция в Европе не отреагировала. Даже из Еврокомиссии никто, из Европарламента никто, никто из министров не отреагировал. Вопрос будет простой: отреагировали бы вы также, если бы кто-то другой захотел объединиться, почему албанцам все разрешено, а сербам все запрещено? Мы потребуем объяснений от всех европейских институтов и правительств", - заявил Вучич.
НОВОСТИ
- 20:40 24.11.2021
- "Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки в Молдавию из-за неоплаты
- 20:00 24.11.2021
- Инфляция в РФ ускорилась до 0,2% против 0,18% неделей ранее
- 18:40 24.11.2021
- Шольц будет избран новым канцлером ФРГ не позднее 8 декабря - Spiegel
- 18:00 24.11.2021
- Госкомпании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское ПО - Шадаев
- 17:50 24.11.2021
- Умар Кремлев и Махмуд Аббас обсудили развитие бокса в Палестине
- 17:32 24.11.2021
- Сын экс-лидера Ливии Каддафи исключен из числа кандидатов на президентских выборах - ТВ
- 17:12 24.11.2021
- Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022-2024 годы
- 17:00 24.11.2021
- Цель конференции по климату в Глазго достигнута, приняты сбалансированные решения - Путин
- 16:32 24.11.2021
- Новый подъем заболеваемости ковидом в РФ неизбежен - Голикова
- 16:20 24.11.2021
- Число премиальных клиентов СберПервого превысило 100 тысяч
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать