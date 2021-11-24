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"Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки в Молдавию из-за неоплаты

20:40 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну с сегодняшнего дня, сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов. Молдавская сторона обязалась полностью оплатить текущую задолженность 26 ноября.

"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", - сказал он.

При этом российский холдинг твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. "Контрактные обязательства надо выполнять", - подчеркнул Куприянов.

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