Майские указы президента РФ будут выполнены до конца 2021 года - Котяков
21:20 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Майские указы президента России Владимира Путина являются абсолютным приоритетом и будут выполнены до конца 2021 года. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1".
"Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, они однозначно будут выполнены до конца текущего года", - сказал он.
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