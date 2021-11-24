Майские указы президента РФ будут выполнены до конца 2021 года - Котяков

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майские указы президента России Владимира Путина являются абсолютным приоритетом и будут выполнены до конца 2021 года. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1".

"Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, они однозначно будут выполнены до конца текущего года", - сказал он.