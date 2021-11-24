Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида для подростков

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте с 12 до 17 лет включительно. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства.

"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-ковид-вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-ковид-как М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно", - говорится в сообщении.